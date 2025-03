Terremoto Calabria, sciame sismico tra Scilla e Favazzina | DATI

MeteoWeb

Uno sciame sismico è in corso in Calabria, in particolare tra le località di Scilla e Favazzina, in provincia di Reggio. Lo sciame ha avuto inizio ieri. Le scosse di terremoto sono tutte di modesta entità finora: la più forte ha avuto magnitudo 2.4 ed è avvenuta alle 16:36, ad una profondità 16km. L’epicentro delle scosse è individuato in mare, appena davanti alla costa. Alle 16:37 è seguita un’altra scossa di magnitudo 1.9 e profondità di 16km; tutti gli altri eventi hanno avuto magnitudo minore. Non si segnalano danni a persone o cose.

Di seguito, i dettagli delle scosse odierne:

Ore 00:57 – magnitudo 1.2 – profondità 15km

– profondità 15km Ore 01:24 – magnitudo 1.6 – profondità 16km

– profondità 16km Ore 06:04 – magnitudo 1.5 – profondità 16km

– profondità 16km Ore 16:35 – magnitudo 1.5 – profondità 16km

– profondità 16km Ore 16:36 – magnitudo 2.4 – profondità 16km

– profondità 16km Ore 16:37 – magnitudo 1.9 – profondità 16km

– profondità 16km Ore 16:41 – magnitudo 1.2 – profondità 7km

– profondità 7km Ore 17:01 – magnitudo 1.1 – profondità 16km

– profondità 16km Ore 18:14 – magnitudo 1.3 – profondità 16km

Nonostante la bassa magnitudo, le scosse di terremoto vengono avvertite dalla popolazione locale, soprattutto ai piani alti e negli orari serali e notturni, quando non ci sono altri rumori. Si tratta di una delle zone a più alto rischio sismico d’Italia, che in passato ha sperimentato scosse di terremoto superiori a magnitudo 7 e in cui passano alcune delle faglie più pericolose del nostro Paese. Quindi, anche quando si verificano piccoli terremoti, si avverte un po’ di apprensione, considerata la consapevolezza del problema.

