Terremoto Campi Flegrei: 299 persone sgomberate a Napoli

Aggiornamento sulla situazione complessiva e sulle azioni intraprese a sostegno della popolazione colpita dalle scosse di terremoto nel Comune di Napoli. Sono ad oggi 299 le persone sgomberate nel comune di Napoli – per un totale di 139 nuclei familiari – per effetto del bradisismo in corso ai Campi Flegrei. Sono 72 le persone ospitate in strutture alberghiere; e 193 quelle che hanno trovato autonoma sistemazione. Nell’hub di accoglienza di via Acate ci sono 17 alloggiati; nella struttura di Marechiaro “San Francesco d’Assisi” sono ospitate 17 persone. Sono attivi punti di accoglienza per coloro che hanno ricevuto un decreto di inagibilità della propria abitazione.

Le strutture disponibili si trovano: ⁠via Acate: circa 20 posti disponibili; Marechiaro: circa 40 posti dedicati a situazioni di fragilità; ⁠alberghi aderenti all’iniziativa: per garantire ulteriori soluzioni di ospitalità. Su indicazione del sindaco, è stata inoltre individuata un’area idonea in via Terracina 220, nei pressi dell’ospedale San Paolo, per l’allestimento di una struttura temporanea di accoglienza con una capacità compresa tra le 20 e le 50 persone. Questa struttura includerà una tensostruttura riscaldata con energia elettrica e letti, una zona dedicata ai servizi socio-sanitari e un’area destinata ai servizi igienici.

L’amministrazione comunale continua a lavorare con il massimo impegno per garantire supporto e assistenza a tutti i cittadini colpiti dal terremoto e invita chiunque si trovi in difficoltà a contattare i servizi competenti per ricevere l’aiuto necessario.

