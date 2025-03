Terremoto Campi Flegrei, esperto INGV: “evento raro, 2ª scossa più significativa dall’inizio della crisi bradisismica”

MeteoWeb

“Se ci sono lesioni o crepe bisogna far verificare le condizioni della propria abitazione o dell’edificio. Quello di ieri sera è stato il secondo evento più significativo dall’inizio della crisi bradisismica. Questo era localizzato ad Est e si è sentito bene nella porzione di area tra Pozzuoli e la piana di Fuorigrotta“: è quanto ha dichiarato a Buongiorno Regione della Campania, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV Mauro Di Vito. “È in corso uno sciame di cui è stato l’evento più significativo e iniziale, con pochi eventi piccoli a seguire. Non ci sono cambiamenti rispetto alla situazione precedente, ma certo ci preoccupa. Noi stiamo facendo monitoraggi sulle emissioni di gas del sottosuolo e al più presto aggiorneremo il quadro per determinare tutte quelle azioni utili alla popolazione. Non posso escludere che vi siano altri eventi simili, ma eventi di magnitudo significativa come questo sono rari“.

“Scossa sentita ovunque ma danni limitati”

“Una botta molto importante. Con notevole direttività verso Napoli. Sentita praticamente ovunque. Ma danni limitati. Una controsoffittatura caduta a Bagnoli (non so quanto fosse ben fissata) ha causato un ferito. Poi certamente danni a tramezzi, e quindi porte con difficoltà di apertura, qualche parte di cornicione“. Danni “non strutturali ma anche in fondo un test importante superato dalle strutture“: è quanto ha affermato Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Protezione civile, Comune di Napoli, dopo la scossa magnitudo 4.4 con epicentro a Pozzuoli avvertita in tutti i quartieri del capoluogo partenopeo. “Tutta la macchina della protezione civile comunale, regionale, nazionale in azione: riunione plenaria con il Prefetto dalle 2.30, presenti tutti i Sindaci. Aree di attesa ad Agnano e Bagnoli allestite nei tempi previsti. Sede Municipalità a Bagnoli pronta ad ospitare (e alcuni cittadini vi sono)“. Cosenza annuncia la chiusura delle scuole della X Municipalità per verifiche: “Non ci aspettiamo molto, ma qualche cosa in qualche tramezzo potrebbe esserci“. “Amiamo questa terra meravigliosa. Non l’abbandoneremo mai. Ma quando la velocità di innalzamento del bradisismo sale, si balla… Lo sappiamo e lo dobbiamo sapere“. “Nervi saldi, e chi è nella zona di intervento, Bagnoli ed Agnano, faccia richiesta di verifica di vulnerabilità! Importante“.

