Terremoto Campi Flegrei: che Magnitudo aspettarsi per le prossime scosse? L’ombra di un sisma più violento

Negli ultimi mesi, l’area dei Campi Flegrei ha registrato un’intensa attività sismica e bradisismica, sollevando interrogativi sulla magnitudo massima attesa per i terremoti locali e sulle conseguenze per il territorio e la popolazione. La crescente preoccupazione tra esperti e cittadini è giustificata dall’aumento della frequenza degli eventi tellurici e dal sollevamento del suolo, fenomeni che indicano una dinamica sotterranea attiva e in evoluzione. Attualmente, molti sismologi e vulcanologi si sono sbilanciati sul valore massimo di una magnitudo 5, in accordo con un’analisi approfondita basata sulla legge PR (Panza-Rugarli) formulata già nel 2023, che suggerisce un valore fino a 5,1.

L’area flegrea è caratterizzata da una struttura geologica complessa, trattandosi di una caldera vulcanica attiva soggetta a movimenti del suolo dovuti alla pressione dei fluidi magmatici e idrotermali. Il fenomeno noto come bradisismo, che determina un continuo sollevamento e abbassamento del terreno, è un segnale chiaro dell’attività interna del sistema vulcanico. Negli ultimi anni, il bradisismo ha subito un’accelerazione, con un sollevamento che ha superato i 10 cm all’anno in alcune aree, rendendo la situazione ancora più delicata. Questo fenomeno, oltre a causare danni strutturali agli edifici, contribuisce a un aumento della sismicità locale. Le scosse recenti hanno registrato magnitudo comprese tra 3,5 e 4,4, e l’incremento della pressione potrebbe favorire eventi di magnitudo ancora maggiore.

Le stime e la legge PR

Attualmente, le stime indicano una magnitudo massima fino a 4.4, e applicando la legge PR, che stabilisce un incremento di 0,7 unità rispetto alla massima magnitudo storicamente osservata, il valore teorico atteso è di 5,1. Nella realtà dei fatti questa differenza si traduce in una maggiore energia liberata, aumentando il potenziale distruttivo del sisma. Questo elemento non può essere trascurato quando si valutano i rischi associati all’attività sismica nell’area flegrea, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli edifici e delle infrastrutture strategiche.

Uno dei problemi più critici riguarda la vulnerabilità del patrimonio edilizio dell’area flegrea. Gran parte delle costruzioni presenti nelle città di Pozzuoli, Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli non sono progettate per resistere a terremoti di questa intensità, poiché risalgono a periodi in cui la normativa antisismica non era ancora adeguata. Il rischio di danni strutturali significativi, crolli parziali o totali è dunque concreto, rendendo fondamentale l’implementazione di interventi di messa in sicurezza. Tuttavia, la mancanza di risorse e la complessità burocratica spesso rallentano questi processi, lasciando esposte molte aree densamente popolate a possibili scenari catastrofici in caso di un evento sismico più forte del previsto.

Un altro aspetto cruciale da considerare è la relazione tra il bradisismo e la sismicità. Il progressivo sollevamento del suolo esercita una pressione crescente sulle faglie locali, aumentando il rischio di eventi sismici più intensi. Alcuni esperti ritengono che, sebbene il fenomeno sia preoccupante, non ci siano al momento segnali chiari di un’imminente eruzione vulcanica. I dati raccolti sul monitoraggio geochimico mostrano una variazione nella composizione dei gas emessi, ma senza evidenze di risalita di magma verso la superficie. Questo suggerisce che il sistema vulcanico stia subendo modifiche legate alla pressione interna, ma non necessariamente che si stia avvicinando a un’eruzione. Tuttavia, data la complessità del sistema flegreo, è fondamentale continuare il monitoraggio con strumenti avanzati per rilevare qualsiasi cambiamento significativo nel comportamento del vulcano.

Alla luce di queste considerazioni, appare evidente che la gestione del rischio sismico e vulcanico ai Campi Flegrei debba basarsi su un approccio multidisciplinare. È necessario integrare studi geofisici avanzati con analisi ingegneristiche per valutare la resistenza delle strutture, aggiornare i piani di protezione civile e sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da adottare in caso di emergenza. L’adozione di modelli previsionali, come quello basato sulla legge PR, può fornire un quadro più realistico delle minacce sismiche e consentire una migliore pianificazione delle misure di mitigazione.

La vulnerabilità strutturale dell’area impone un’accelerazione negli interventi di prevenzione e nella messa in sicurezza degli edifici, per ridurre il rischio di danni e proteggere la popolazione. In un territorio complesso e attivo come quello flegreo, il monitoraggio costante, la ricerca scientifica e una politica di prevenzione efficace possono fare la differenza tra un evento gestito con successo e una crisi con conseguenze imprevedibili.

