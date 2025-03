Terremoto Catanzaro: paura a Lamezia Terme, Settingiano, Marcellinara e Tiriolo | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Nuovo terremoto con magnitudo superiore a 3 avvertito in Calabria, in provincia di Catanzaro. L’INGV segnala un sisma magnitudo ML 3.2, avvenuto a 1 km Sud/Est da Amato, registrato alle 05:03 e localizzato ad una profondità di 10 km. Si tratta dell’ennesimo terremoto registrato nel Catanzarese, tra Marcellinara, Settingiano e Tiriolo nell’ambito di uno sciame sismico che sta creando non poca apprensione. Il sisma di questa mattina è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Catanzaro, Lamezia Terme, Settingiano, Marcellinara, Tiriolo, Serrastretta, Girifalco, Borgia, Feroleto Antico e Pianopoli (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Non risultano al momento danni a persone o cose.

