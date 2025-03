Terremoto Catanzaro, prefetto: “no allarmismi, convocata riunione per prepararci per tempo”

MeteoWeb

“Non bisogna creare allarmismi. Non abbiamo segnalazioni di danni né a cose né a persone, questa è la cosa migliore“. Lo ha detto il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, in relazione allo sciame sismico che sta interessando l’area di Catanzaro da sabato 15 marzo. “Oggi – ha aggiunto – abbiamo fatto una verifica con le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco e non risultano segnalazioni. Comunque ho già convocato per dopodomani alle 15.30, qui in Prefettura, un tavolo con il responsabile della Protezione Civile della Regione Calabria Costarella, con i sindaci interessati e con le forze dell’ordine. Faremo un punto della situazione con loro per non creare allarmismo, ma per prepararci per tempo con le pianificazioni dovute, se non aggiornate, perché questo sciame sismico un po’ ci ha impensieriti. Ripeto, però, non creiamo allarmismi perché non c’è nessuna preoccupazione al momento”.

Le parole del sindaco

All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. “Ovviamente – ha detto – seguiamo la situazione con enorme preoccupazione, che è la preoccupazione di tutti i cittadini. Comprensibile, forse anche inevitabile, però anche con molta serenità, perché stamattina ho disposto una ricognizione di tutti gli edifici scolastici e non è emersa nessuna criticità. Sono in contatto con il responsabile della Protezione Civile regionale, che ha specificato intanto la gravità delle notizie false che sono circolate e sono state fatte circolare nella giornata di oggi in ordine a eventuali previsioni impossibili di terremoti importanti e anche sul fatto che lo sciame sismico per adesso rientra in un canone di normalità”.

Questa mattina, dopo la scossa avvertita in tutta la città, le scuole sono state evacuate, “lo stesso – ha aggiunto il sindaco – è stato fatto per gli uffici comunali. Nell’uno e nell’altro caso, studenti e dipendenti non sono rientrati, non c’è stata nessuna distinzione di comportamento. I dirigenti hanno ritenuto di non far rientrare le scuole, lo stesso abbiamo fatto con i nostri dipendenti. Domani tutto sarà regolare, salvo ovviamente che non ci fossero nuove situazioni di criticità. Abbiamo aperto il Centro operativo comunale, quindi monitoriamo la situazione. Stiamo distribuendo il materiale informativo e mercoledì saremo qui in Prefettura a fare il punto e decidere se sarà il caso di adottare delle altre misure”.

Quanto alle aree di raccolta in caso di emergenza, il sindaco Fiorita ha sottolineato che “sono individuate nel piano di protezione civile. Ho disposto anche in questo caso una ricognizione dell’effettiva fruibilità delle aree e un aggiornamento del piano in modo tale che possiamo essere pronti nel caso, che ovviamente nessuno si augura, che la situazione dovesse evolversi in maniera negativa, per la quale però ad oggi non esiste nessuna previsione negativa”.

