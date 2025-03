Terremoto a Catanzaro: scossa con epicentro a Tiriolo | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata oggi alle 19:15 con epicentro a Tiriolo, in provincia di Catanzaro. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato a una profondità di 9.5 km. La scossa è stata avvertita in alcune aree della provincia. L’evento sismico si inserisce in un contesto di attività tellurica che sta interessando la zona: nella mattinata odierna, infatti, si è registrata un’altra scossa, e nella giornata di ieri un vero e proprio sciame sismico ha interessato l’area.

Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione, invitando la popolazione a mantenere la calma e a seguire le buone pratiche di sicurezza in caso di ulteriori scosse. Gli esperti ricordano che la Calabria è una delle regioni italiane a più alto rischio sismico e che episodi di questa natura sono piuttosto frequenti. Si raccomanda ai cittadini di consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti e di segnalare situazioni di emergenza alle autorità competenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.