Terremoto al confine tra Francia e Italia: un’altra scossa avvertita in Liguria | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo stimata intorno a 3.4 ha colpito la sera del 18 marzo 2025, alle 22:24, l’area di confine tra Francia e Italia. La scossa è stata avvertita distintamente in diverse località della Liguria, tra cui Sanremo e Imperia, generando preoccupazione tra la popolazione. La profondità, secondo i dati riportati dall’INGV, è stata di 10.6 km. L’epicentro del terremoto si troverebbe sul versante francese, non lontano dalla costa, in un’area sismicamente attiva. Numerosi cittadini hanno segnalato di aver sentito la scossa. In precedenza anche una scossa di magnitudo 3.6 alle 18:45.

