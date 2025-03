Forte terremoto in Grecia: Santorini torna a tremare

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 18:51 di oggi, giovedì 27 marzo, in Grecia. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro in mare, nei pressi dell’isola di Santorini, già teatro nei mesi scorsi di un forte sciame sismico. La scossa odierna si è verificata ad una profondità di 12km. Al momento, non sono segnalati danni a persone o cose.

