Terremoto in Basilicata, oggi alcune scuole chiuse a Potenza

Dopo la scossa di terremoto magnitudo 4.2 di ieri, a Potenza oggi si torna alla normalità. Nella tarda serata di ieri, il sindaco Vincenzo Telesca ha disposto la ripresa delle attività didattiche che aveva sospeso a metà mattinata. L’ordinanza prevede però alcune eccezioni, riferite ad alcuni istituti dove oggi dovranno essere completate le verifiche di Protezione civile, Vigili del fuoco e Polizia locale. In particolare, oggi – come reso noto dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale – non sono in classe gli studenti dell’Istituto alberghiero ‘Umberto Di Pasca’, compreso il Convitto e il Convitto nazionale ‘Salvator Rosa’; dell’Istituto d’istruzione superiore ‘Einstein – De Lorenzo’ (sedi di via Raffaele Danzi e di via Sicilia), l’Istituto commerciale ‘Nitti – Da Vinci’ e del Liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ e Istituto agrario ‘Giustino Fortunato’, ubicati nell’edificio noto come ‘Ex Nitti’. Inoltre, Telesca ha disposto “la chiusura sino a sabato 22 marzo 2025 (compreso) salvo successive determinazioni, dell’Istituto Suore discepole di Gesù Eucaristico di via Petrarca numero 21, meglio noto come Scuola materna paritaria ‘Alcide De Gasperi’, sul quale necessitano ulteriori verifiche di tipo strumentale“.

