Terremoto in Sicilia, paura a Trapani e Palermo per una scossa M. 4.0 alle isole Egadi

Paura in Sicilia pochi minuti fa, alle 21:45 di questa sera: una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito le isole Egadi con epicentro appena al largo di Levanzo. La scossa è stata molto superficiale, con un ipocentro di appena 5.0km, e per questo motivo ha scosso il suolo di tutte le Egadi (Levanzo, Favignana e Marettimo) in modo molto intenso. La scossa è stata avvertita anche sulla “terraferma isolana“, cioè sull’isola principale, la Sicilia: grande paura a Trapani e Marsala, ma migliaia di segnalazioni anche a Palermo.

In corso le verifiche per eventuali danni.

Seguiranno aggiornamenti.

