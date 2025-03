Terremoto Isole Vanuatu: scossa profonda di Magnitudo 5.5 | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito l’area delle Isole Vanuatu, nell’Oceano Pacifico, alle ore 13:51 italiane di oggi, le 23:51 locali. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato a una profondità di 118 chilometri. L’evento sismico, seppur moderato in termini di magnitudo, è stato classificato come profondo, il che potrebbe aver ridotto l’intensità percepita in superficie, pur mantenendo una significativa energia rilasciata nel sottosuolo. Le isole Vanuatu sono frequentemente interessate da attività sismica e vulcanica a causa della complessa dinamica tra le placche tettoniche della regione.

Le autorità locali e i centri di monitoraggio internazionali continuano a osservare l’area per eventuali repliche o evoluzioni. L’evento odierno sottolinea ancora una volta la vulnerabilità sismica dell’area e l’importanza del monitoraggio costante fornito da enti come l’INGV e il servizio geologico statunitense USGS.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.