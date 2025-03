Terremoto in Liguria, lieve scossa avvertita a Sarzana | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una lieve scossa di terremoto, magnitudo 1.9, è stata registrata oggi dall’INGV nei pressi di Sarzana, in provincia di La Spezia. Il sisma si è verificato alle 11:54 ed è stato localizzato a circa 2 km a Sud/Est della città. Il terremoto ha avuto un ipocentro ad una profondità di 10 km. Sebbene molto lieve, la scossa è stata avvertita in molte zone della provincia di La Spezia e in Lunigiana.

