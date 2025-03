Terremoto nel Mar Ionio Meridionale: scossa registrata dall’INGV | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Nella serata dell’11 marzo 2025, alle ore 21:54, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo 3.1 nel Mar Ionio Meridionale. L’evento sismico ha avuto un ipocentro localizzato a una profondità di 90 km, secondo quanto riportato dagli esperti. Il terremoto si è verificato in una zona caratterizzata da una costante attività sismica. La profondità significativa dell’evento ha ridotto la percezione del sisma. Le autorità locali e gli istituti di monitoraggio continuano a raccogliere informazioni e a vigilare sulla situazione. L’INGV continua a monitorare attentamente l’attività sismica, fornendo aggiornamenti in tempo reale sulla situazione. Gli esperti sottolineano l’importanza della prevenzione e della preparazione in caso di eventi più intensi, specialmente per le comunità costiere esposte a potenziali scosse più forti.

