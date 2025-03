Terremoto nel Mar Rosso: avvertito in Giordania, Israele, Egitto

MeteoWeb

L’Osservatorio sismologico giordano (JSO) ha registrato un terremoto di magnitudo 4.0 nel Golfo di Aqaba, nel Mar Rosso. Il direttore dell’Osservatorio, Ghassan Sweidan, ha affermato che il sisma, avvenuto 60km a sud di Aqaba, ad una profondità di 19km, è stato “avvertito localmente“. Al momento non si registrano danni o feriti, scrive l’agenzia giordana Petra. La scossa è stata avvertita fino a Eilat, in Israele. I residenti della città turistica meridionale israeliana di Eilat hanno riferito di aver sentito tremori, ma non sono stati segnalati danni.

Il Centro sismologico europeo-mediterraneo stima la magnitudo a 4.4 sulla scala Richter, mentre l’Egyptian National Seismic Network la colloca a 4.2.

Il Mar Rosso si trova sul sistema di faglie trasformi del Mar Morto, una delle principali zone tettoniche attive. Nel 1995, un terremoto di magnitudo 7.2 colpì la stessa zona in Egitto, uccidendo otto persone.

