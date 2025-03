Terremoto Myanmar: il bilancio ufficiale supera 2mila vittime

MeteoWeb

Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Myanmar è salito a 2.056: lo ha reso noto la giunta militare. Ci sono più di 3.900 feriti e 270 persone risultano ancora disperse. Proclamata una settimana di lutto nel paese, fino al 6 aprile, a seguito del sisma che ha colpito venerdì il Paese insieme con la vicina Thailandia. Stando a una previsione USGS, tuttavia, c’è la “possibilità concreta” che il numero delle vittime superi le 10mila persone. Nel periodo di lutto, tutte le bandiere nazionali saranno tenute a mezz’asta. La giunta in Myanmar ha assunto il potere nel febbraio 2021, rovesciando un governo guidato dalla premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Il sisma, con magnitudo 7.7 ed epicentro nel cuore geografico del Myanmar, nella regione di Mandalay, ha provocato vittime anche in Thailandia: solo nel crollo di un grattacielo a Bangkok hanno perso la vita 12 persone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.