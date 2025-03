Terremoto Myanmar, Billi (Cnr): “guardia alta, rischio forti repliche”

MeteoWeb

“In questo momento non si può abbassare la guardia, sussiste un rischio concreto di repliche che si potranno presentare anche a giorni, se non a settimane, di distanza”. Così Andrea Billi, geologo dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Cnr, ha commentato con l’AGI quanto accaduto in Myanmar, dove un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il nord-ovest del Paese, causando gravi danni e un numero ancora non definitivamente accertato di morti. “In questo momento – continua Billi – la prudenza deve essere massima e solo se c’è la certezza di avere a disposizione strutture perfettamente antisismiche si può pensare a un parziale rientro della popolazione negli edifici”.

“La zona interessata è una zona a forte rischio sismico. Il Myanmar è in prossimità di una faglia trascorrente destra che la divide dall’India, che, a sua volta, spinge verso l’Asia, generando forze che poi scatenano questi fenomeni sismici. Si tratta di un meccanismo definito estrusione laterale geologica, che avviene quando c’è una indentazione, cioè un blocco crostale, in questo caso l’India che tende ad andare verso nord, cioè a ‘indentare’, ossia ad entrare nel continente asiatico, portando a nord all’innalzamento della terra, quello stesso innalzamento che ha dato origine alla catena himalayana, e a ovest, e a est a spinte laterali che muovono le parti del blocco asiatico che vengono sollecitate, generando gli eventi sismici. Eventi quindi che non vanno considerati fenomeni isolati, ma che tenderanno a ripetersi“, spiega l’esperto.

Grande è stata anche la paura per un eventuale tsunami: “in realtà – conclude Billi – questo genere di terremoto – ubicato a terra e non a mare – può portare al massimo a delle frane sottomarine, che seppur rilevanti, non generano onde di marea disastrose come quelle che si collegano agli eventi sismici direttamente in mare. Rimane comunque il fatto che i danni a terra possono essere molto consistenti come purtroppo sta emergendo dalle notizie che ci stanno arrivando da quei luoghi”.

