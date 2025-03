Terremoto Myanmar, il figlio dell’ex leader: “nessuna notizia di mia madre dopo il sisma”

MeteoWeb

Il figlio dell’ex leader di Myanmar Aung San Suu Kyi ha detto alla Bbc di non avere avuto alcuna notizia sullo stato di salute della madre, detenuta nel carcere di Nay Pyi Taw, dopo il potente sisma di venerdì. Kim Aris ha spiegato che la prigione dove si trova la madre non dovrebbe essere stata particolarmente danneggiata dal terremoto, ma non c’è stato modo di avere conferme. “Le è stato permesso di scrivere solo una volta in quattro anni di prigionia”, ha aggiunto spiegando che i contatti con lei sono stati molto scarsi negli anni e che secondo il suo team legale la donna è in isolamento.

