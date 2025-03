Terremoto devastante in Myanmar: le immagini di una telecamera di sorveglianza mostrano la violenza della scossa | VIDEO

MeteoWeb

Un violentissimo terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar, scuotendo profondamente edifici e infrastrutture e generando panico tra la popolazione. Le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza mostrano con drammatica chiarezza l’intensità della scossa. Nel filmato si vedono oggetti cadere violentemente, pareti vibrare e persone in preda al terrore. Le vibrazioni sono improvvise e potenti, confermando la natura improvvisa del sisma, che ha colto tutti di sorpresa. La telecamera fissa trema visibilmente mentre lo scenario si trasforma in caos. Le immagini della telecamera, diventate virali sui social, rappresentano un documento importante e nello stesso tempo drammatico per comprendere la violenza del sisma e l’urgenza di adottare misure preventive in un’area tanto esposta ai rischi.

