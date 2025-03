Terremoto Myanmar, INGV: “come se un sisma a Palermo distruggesse Monaco”

MeteoWeb

“È stupefacente che siano crollati palazzi a Bangkok: a 1300 km di distanza dall’epicentro. È come se ci fosse un terremoto a Palermo e venissero giù gli edifici a Monaco di Baviera“: è quanto ha dichiarato Carlo Doglioni, geologo ed esperto INGV, in un’intervista a Repubblica, commentando il potente sisma che ieri ha scosso il Myanmar. “Non è spiegabile che un terremoto provochi danni a oltre mille km. A meno che non si ipotizzi un fenomeno di amplificazione locale: e in effetti Bangkok è costruita su giacimenti alluvionali in prossimità della riva del mare. Un contesto geologico che può aver amplificato una scossa arrivata da così lontano“. “I terremoti di magnitudo 7 sono molto energetici: il sisma in Turchia del 2023 era equivalente a quello di ieri, magnitudo 7.8, e ha fatto 17 mila vittime – ha proseguito Doglioni – Più è profondo e meno è pericoloso, perché l’energia rilasciata si dissipa man mano che attraversa il terreno. Per l’evento di ieri si stima un epicentro compreso tra i 15 e i 24 chilometri di profondità. La grande incertezza dipende dal fatto che la rete di sismografi in Myanmar non è certo fitta come quella del Giappone o dell’Italia. Ma in ogni caso si è trattato di un terremoto poco profondo e i danni rischiano di essere importantissimi. La placca indiana spinge con un movimento obliquo verso Nord-Nordest. Un movimento che a Nord ha generato la catena dell’Himalaya e a Est le catene montuose del Myanmar“.

”Anche da noi c’è nel sottosuolo un prolungato accumulo di energia e poi il suo rilascio sotto forma di eventi sismici. La grande differenza, per nostra fortuna, è che qui le velocità in gioco sono 10 volte inferiori. La placca indiana mostra uno spostamento di 3-4 cm all’anno, mentre l’Appennino si dilata a una velocità di 4 mm annui. Di conseguenza frequenza e magnitudo sono minori. In Italia – ha concluso Doglioni – le zone che in futuro potrebbero essere aree epicentrali sono molto diffuse e sappiamo dalla statistica che prima o poi avremo lì dei terremoti, perché c’è una media di 20-24 terremoti al secolo di magnitudo superiore a 5.5“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.