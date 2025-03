Terremoto Myanmar, sale drammaticamente il bilancio dei morti: distrutti 3000 edifici | FOTO

MeteoWeb

È salito ad almeno 1.644 morti il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha devastato il Myanmar, mentre i soccorritori scavavano tra le macerie degli edifici crollati in una disperata ricerca di sopravvissuti. Lo ha reso noto la giunta militare al potere. Il governo militare ha dichiarato che si contano anche 3.400 feriti ed almeno 139 persone risultano disperse. La sensazione è che il bilancio delle vittime sia purtroppo destinato a crescere: gli esperti USA stimano un bilancio 10 volte più grave rispetto a quello dichiarato ufficialmente dalle autorità.

Il terremoto ha colpito a mezzogiorno locale di venerdì 28 marzo seguito da diverse repliche, tra cui una di magnitudo 6.4. In Thailandia, il terremoto ha scosso la grande area di Bangkok, causando 10 morti, 42 feriti e 78 ancora dispersi.

Almeno 2.900 edifici, 30 strade e sette ponti sono stati danneggiati dal terremoto in Myanmar, riporta Reuters. Tra gli edifici crollati a Kyaukse, nella regione di Mandalay, anche la scuola materna West Mye Mye Kyi dove stamattina i soccorritori hanno ritrovato i corpi di 12 bambini in età prescolare e di un insegnante. Lo riporta la BBC. Altre persone sono rimaste intrappolate all’interno dell’edificio crollato e con il passare del tempo le possibilità di trovarle vive si riducono. Secondo notizie non confermate, circa 50 bambini e sei insegnanti sarebbero dispersi dopo il crollo dell’edificio. Nella città di Kyaukse, case e negozi sono crollati a causa del terremoto.

I soccorritori hanno raggiunto e tratto in salvo una donna rimasta sepolta sotto le macerie dell’edificio residenziale Sky Villa Condominium, a Mandalay, riferiscono i giornalisti dell’AFP. Nel crollo dell’edificio sarebbero rimaste coinvolte 90 persone.

Danneggiati anche gli oleodotti sotterranei

Il terremoto ha danneggiato gli oleodotti sotterranei, ha affermato la giunta militare in una nota, aggiungendo che anche le linee elettriche sono state tagliate e le petroliere sono arrivate sulle coste del Paese per compensare la mancanza di carburante. “A causa del forte terremoto verificatosi il 28 marzo 2025, gli edifici di alcune stazioni di servizio sono stati distrutti. Confermiamo i danni agli oleodotti sotterranei collegati alle pompe di petrolio, compresi i serbatoi di stoccaggio del petrolio sotterranei. Alcuni generatori utilizzati per la distribuzione del carburante sono stati danneggiati e le linee elettriche sono state tagliate”, hanno affermato le autorità. Per compensare la carenza di carburante, le petroliere e le navi straniere che trasportano carburante attraccano “continuamente” alle coste del Paese, si legge nella nota.

Crollata la torre di controllo dell’aeroporto di Naypyitaw

Le foto satellitari di Planet Labs PBC analizzate dall’Associated Press mostrano che il terremoto ha fatto crollare la torre di controllo del traffico aereo all’aeroporto internazionale di Naypyitaw. Le foto mostrano la torre crollata come se fosse stata tranciata dalla base. I detriti giacciono sparsi dalla cima della torre, che controllava tutto il traffico aereo nella capitale del Myanmar. Non è stato immediatamente chiaro se ci fossero stati feriti nel crollo, anche se la torre avrebbe avuto personale al suo interno al momento del terremoto. Probabilmente ha anche bloccato il traffico aereo verso l’aeroporto internazionale. I voli che trasportavano squadre di soccorso dalla Cina sono atterrati all’aeroporto di Yangon invece di andare direttamente agli aeroporti nelle principali città colpite di Mandalay e Naypyitaw.

Aiuti internazionali

Diversi Paesi, tra cui Malesia, Russia e Cina, hanno inviato squadre di soccorso. Hong Kong ha inviato un gruppo di 51 addetti alla ricerca e al soccorso per aiutare con gli sforzi di soccorso per il terremoto in Myanmar. Il gruppo include Vigili del Fuoco e personale dell’ambulanza, nonché due cani da ricerca e soccorso, tra gli altri. Il gruppo porta con sé nove tonnellate di attrezzature, tra cui rilevatori di vita e macchine per il taglio della muratura, nonché un sistema di antenna di tracciamento satellitare automatico che fornisce la connessione di rete, secondo una dichiarazione sul sito web del governo di Hong Kong.

Un portavoce dell’Agenzia cinese per la cooperazione allo sviluppo internazionale ha dichiarato che Pechino fornirà al Myanmar 100 milioni di yuan (13,8 milioni di dollari) in aiuti umanitari di emergenza per gli sforzi di soccorso dopo il terremoto. Il Ministero delle emergenze russo ha dichiarato che 120 soccorritori sono stati inviati per aiutare a cercare le vittime intrappolate tra le macerie e assistere con la bonifica. Secondo una dichiarazione di ieri sera, due aerei erano in viaggio da Mosca verso il Paese colpito dal terremoto, con anestesisti, psicologi e unità cinofile a bordo.

Un’ulteriore squadra di soccorso di 82 persone ha lasciato Pechino, ore dopo che un’altra squadra di soccorritori della provincia cinese dello Yunnan, al confine con il Myanmar, è arrivata nel Paese. Inoltre, 16 membri della squadra di soccorso civile cinese Blue Sky Rescue Team nella città di Ruili, Yunnan, sono partiti per Muse City nel Myanmar settentrionale per aiutare con gli sforzi di soccorso, secondo l’emittente statale CGTN. Le autorità cinesi hanno anche inviato un primo lotto di 80 tende e 290 coperte questa mattina. Nel frattempo, il Presidente cinese Xi Jinping ha espresso le condoglianze al leader del Myanmar Min Aung Hlaing.

La Corea del Sud invierà gli aiuti tramite organizzazioni internazionali per supportare gli sforzi di recupero dopo il recente terremoto. Il Ministero degli Esteri ha dichiarato che Seul monitorerà attentamente la situazione e prenderà in considerazione un ulteriore supporto se necessario.

Danni anche in Cina

Il terremoto è stato avvertito in alcune parti della provincia cinese dello Yunnan, anche se le vittime sono state limitate. Due persone a Ruili hanno riportato ferite lievi e 847 case sono state danneggiate, secondo le autorità. Anche alcuni edifici alti e vecchie case nelle aree urbane sono stati parzialmente danneggiati, ma le forniture di energia elettrica e acqua e le linee di trasporto e comunicazione sono state ripristinate.

