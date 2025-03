Terremoto Puglia, sciame sismico in corso sulla Costa Garganica | DATI

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Puglia nella serata di venerdì 14 marzo, provocando paura tra la popolazione. Il sisma, di magnitudo 4.7, è stato registrato alle 20:37 con epicentro in mare, al largo della Costa Garganica, a una profondità di 10 km. Il terremoto è stato chiaramente avvertito non solo nel Foggiano e a Bari, ma anche in Basilicata, Molise e Abruzzo, con segnalazioni da Campobasso, Pescara, Potenza e Matera.

Poco dopo, alle 21, una nuova scossa di magnitudo 3.8 ha interessato la stessa area, contribuendo ad aumentare la preoccupazione. Nei comuni più vicini all’epicentro, come San Nicandro Garganico e Lesina, molte persone si sono riversate in strada, temendo ulteriori movimenti tellurici.

Terremoto in Puglia, sciame sismico in corso

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una serie di repliche nelle ore successive, con diverse scosse di magnitudo superiore a 2.0. Di seguito, il riepilogo degli eventi sismici più significativi registrati dopo la scossa principale:

20:42 – ML 2.9 , profondità 4 km

– , profondità 4 km 20:47 – ML 2.6 , profondità 9 km

– , profondità 9 km 21:00 – ML 3.8 , profondità 10 km

– , profondità 10 km 21:02 – ML 2.6 , profondità 7 km

– , profondità 7 km 21:05 – ML 2.3 , profondità 10 km

– , profondità 10 km 21:10 – ML 2.0 , profondità 8 km

– , profondità 8 km 21:47 – ML 2.0 , profondità 9 km

– , profondità 9 km 23:29 – ML 2.4 , profondità 6 km

– , profondità 6 km 23:30 – ML 2.8 , profondità 10 km

– , profondità 10 km 00:44 – ML 2.2 , profondità 7 km

– , profondità 7 km 02:21 – ML 2.2 , profondità 6 km

– , profondità 6 km 03:49 – ML 2.0 , profondità 8 km

– , profondità 8 km 06:03 – ML 2.3, profondità 8 km

