Il Terremoto di ieri sera a Reggio Calabria: 5° grado Mercalli per una scossa di Magnitudo 3.4 Richter | DETTAGLI

Il terremoto di magnitudo 3.4 che alle 21:23 di ieri sera ha colpito Reggio Calabria, ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle aree più colpite, nei pressi dell’epicentro localizzato sulla costa di Punta Pellaro, il paradiso del kitesurf. A confermarlo sono i dati pubblicati dell’INGV che ha analizzato oltre 500 questionari compilati dai cittadini tramite il servizio “Hai Sentito il Terremoto“, ricostruendo con precisione gli effetti di questa scossa sismica sul territorio.

Lo Stretto di Messina è una delle aree a più alto rischio sismico del Mediterraneo, e questa scossa ha alimentato non solo paure diffuse ma anche molti elementi di ignoranza profonda diffusi in modo dilagante nella popolazione. Nel video di seguito, analizziamo la situazione facendo il punto e fornendo tutte le info utili per spiegare cos’è successo e per affrontare al meglio quello che potrebbe accadere in futuro:

