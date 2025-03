Terremoto Reggio Calabria, paura anche a Messina: persone in strada | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è registrata a Reggio Calabria alle 21:23 nella serata di oggi, giovedì 13 marzo 2025. Secondo l’INGV la magnitudo è stata di 3.4 ad una profondità di 13.5 km con epicentro al largo di Pellaro. Avvertito anche a Messina e in modo minore in altre città della Calabria. Grande paura, le persone sono in strada. Grande risentimento nella zona Sud della città di Reggio: da Pellaro (nelle zone vicino all’epicentro) a Bocale, Ravagnese, nella Zona dell’Aeroporto e Ravagnese. In queste zone le persone sono scese in strada per la paura. Nel quartiere di Pellaro è arrivata una pattuglia della Protezione Civile Regionali con i volontari a bordo per le verifiche del caso. Non si registrano danni o feriti. Nella zona centro e nord, invece, è stato avvertito lievemente.

L’area dello Stretto di Messina è nota per la sua attività sismica e storicamente ha registrato eventi di maggiore intensità. Proprio per questo, la popolazione è particolarmente sensibile a ogni segnale tellurico. Le autorità invitano i cittadini alla calma e a seguire le indicazioni della Protezione Civile in caso di scosse future. Gli esperti continueranno a monitorare l’area per valutare eventuali repliche o sviluppi.

