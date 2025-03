Terremoto Sicilia, scossa registrata in provincia di Messina | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi, giovedì 20 marzo 2025, alle ore 19:39 nel territorio di San Fratello, in provincia di Messina. Il sisma ha avuto un ipocentro a una profondità di 9 km. La provincia di Messina e l’area dei Nebrodi sono zone caratterizzate da una moderata attività sismica. Gli esperti ricordano che la Sicilia si trova in una delle aree geologicamente più attive d’Italia. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni ufficiali in caso di ulteriori eventi sismici e a mantenere la calma. Si raccomanda inoltre di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti.

