Terremoto Taiwan, forte sisma scuote il Sud/Est dell’isola

Un terremoto magnitudo 5.7 ha scosso Taiwan, con epicentro al largo della costa orientale. Il sisma è stato rilevato alle 13:09 ora locale (06:09 ora italiana), ha riferito la Central Weather Administration, secondo cui l’epicentro è stato individuato a 53 km a Nord/Est della contea di Taitung, con ipocentro alla profondità di 12,5 km. In base alle prime valutazioni, la scossa, avvertita in forma lieve anche nel Nord dell’isola tra Taipei e Nuova Taipei, non ha provocato danni di rilievo.

