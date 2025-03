Terremoto Tonga, le onde sismiche registrate anche ai Campi Flegrei

MeteoWeb

Dopo pochi giorni dal terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, si è registrata un’altra violenta scossa, di magnitudo 7.1, questa volta con epicentro a Tonga, nel Pacifico. Anche questa volta, come nel caso del terremoto in Asia del 28 marzo, le onde sismiche sono state registrate anche in zone molto lontane dall’epicentro. I sismografi dell’area dei Campi Flegrei, per esempio, hanno registrato le onde sismiche della scossa avvenuta a Tonga, a dimostrazione della violenza dell’evento.

Al momento, non ci sono notizie di danni a persone o cose a Tonga ma sono state osservate piccole onde di tsunami.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.