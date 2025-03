Terremoto e vasto incendio, doppia emergenza in Thailandia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il distretto di Mae Hong Son, in Thailandia, affronta una doppia emergenza: vasti incendi boschivi e forti repliche dopo un potente terremoto. Ieri il livello di particolato PM2.5 ha raggiunto 177,3 μg/m³, il più alto della regione settentrionale, aggravando la qualità dell’aria. Le autorità stanno lavorando per spegnere gli incendi e assistere la popolazione colpita dal sisma. Nonostante gli aftershock non abbiano causato danni gravi, si monitora la sicurezza di edifici cruciali, come gli ospedali.

Incendio in Thailandia, fiamme nel distretto di Mae Hong Son

