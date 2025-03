Terremoto ai vertici FDA: “disinformazione e bugie” sui vaccini, si dimette Peter Marks

MeteoWeb

Scossone ai vertici della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti: Peter Marks, responsabile del Center for Biologics Evaluation and Research dal 2016, ha rassegnato le dimissioni. Secondo il Wall Street Journal, Marks avrebbe lasciato l’incarico sotto pressione, accusando il segretario della Salute Robert F. Kennedy Jr di diffondere “disinformazione e bugie” sui vaccini. Nella sua lettera di dimissioni, indirizzata al commissario ad interim Sara Brenner, Marks ha denunciato il rischio di minare la fiducia nei vaccini, definendolo “irresponsabile e pericoloso per la salute pubblica”. Il funzionario ha affermato che Kennedy Jr non sarebbe interessato alla verità scientifica, ma solo a confermare le proprie convinzioni.

Secondo le indiscrezioni, a Marks sarebbe stata concessa un’alternativa: dimettersi o essere licenziato. Le sue dimissioni saranno effettive dal 5 aprile. In risposta, un funzionario del Dipartimento della Salute ha dichiarato alla CNN che l’amministrazione punta a un “ripristino della scienza“, sottintendendo che Marks non ne avrebbe sostenuto i principi.

L’ex dirigente ha espresso preoccupazione per la crescente epidemia di morbillo in Texas, un esempio, secondo lui, degli effetti della sfiducia nella scienza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.