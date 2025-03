Tesla, una megafabbrica inizia l’export delle batterie per l’accumulo di energia

MeteoWeb

La nuova megafabbrica di Tesla a Shanghai oggi ha esportato il suo primo lotto di batterie per l’accumulo di energia Megapack, ha annunciato l’azienda. La nuova megafabbrica ha impiegato poco più di un mese dopo il lancio della produzione per realizzare la sua prima esportazione, con le batterie trasportate dal porto di Shanghai all’Australia. Questa esportazione evidenzia l’ulteriore espansione di Tesla nel mercato globale dell’accumulo di energia e sottolinea anche l’estensione della sua tecnologia di batterie dai veicoli elettrici all’accumulo di energia, secondo l’azienda.

Le batterie prodotte nello stabilimento di Shanghai riforniranno sia il mercato nazionale che quello dell’Asia-Pacifico. Megapack è un dispositivo di accumulo di energia elettrochimico che utilizza batterie al litio, una via tecnica dominante nel nuovo tipo di settore dell’accumulo di energia. Questo settore è caratterizzato da brevi periodi di costruzione, layout flessibili e risposte rapide, se confrontato con l’accumulo di pompaggio convenzionale.

Prospettive e dichiarazioni

Acclamato dall’azienda come una “pietra miliare”, il nuovo Megafactory è il primo del suo genere costruito da Tesla al di fuori degli Stati Uniti e il secondo stabilimento dell’azienda a Shanghai, dopo l’inaugurazione del suo Gigafactory nel 2019. La struttura di Shanghai è stata costruita con una capacità produttiva annuale iniziale di 10.000 unità. In particolare, ogni unità Megapack può immagazzinare oltre 3,9 megawattora di energia, sufficienti per alimentare circa 3.600 famiglie per un’ora.

Tesla prevede un aumento annuo di almeno il 50% nelle sue implementazioni di accumulo di energia nel 2025. “Megafactory ci dà la possibilità di scalare la produzione e l’efficienza”, ha affermato Mike Snyder, vicepresidente di Tesla. “Possiamo ridurre i costi della logistica e dei prodotti e far crescere l’attività in nuovi mercati”.

