Tesla raddoppierà la produzione di auto negli USA: l’acquisto di Trump con lo… sconto | FOTO

“Tesla raddoppierà la produzione di veicoli negli Stati Uniti entro due anni”. Lo ha detto Elon Musk accanto a Donald Trump fuori dalla Casa Bianca dove sono parcheggiate diverse Tesla, dopo che il presidente ha annunciato che ne avrebbe sviluppato una come segno di fiducia nei confronti di un “vero patriota”. “Acquisterò una Tesla”, è un “grande prodotto”. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che Elon Musk viene penalizzato per quello che fa per gli Stati Uniti. E’ trattato “ingiustamente”, ha messo in evidenza il presidente, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. ‘Mi ha fatto uno sconto, anche se non gliel’ho chiesto, ma sono il presidente americano”, ha affermato Trump accanto a Musk.

