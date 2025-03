Test sugli animali, Brambilla in corteo a Verona: “salviamo 1600 beagle da esperimenti crudeli e inutili” | FOTO

MeteoWeb

“Siamo qui per evitare che 1600 beagle, e altri animali, siano destinati a orribili sofferenze e a morte sicura, vittime di esperimenti crudeli e inutili”. Lo ha detto l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’Ambiente e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, partecipando a Verona, con numerosi militanti della sua associazione, al corteo di protesta organizzato da Centopercentoanimalisti contro i test che potrebbero svolgersi all’Aptuit.

“Sulla vicenda – afferma la deputata di Noi moderati – dovranno presto esprimersi sia i giudici amministrativi che il tribunale penale. Chiediamo che il Tar annulli le autorizzazioni ad eseguire test sui beagle e sui primati e che i responsabili delle gravi irregolarità rilevate dalla Procura nei laboratori della società ne rispondano penalmente. I test sugli animali sono inutili e superati, soprattutto in tossicologia e per le sostanze d’abuso. Nel 2014 ho ottenuto che fosse vietato allevare in Italia cani, gatti e primati destinati alla sperimentazione, ora abbiamo speranza che entri finalmente in vigore, da luglio, il divieto di sperimentare su animali per sostanze d’abuso e trapianti tra specie diverse, gli xenotrapianti. È arrivato il momento di voltar pagina”, ha detto l’On. Brambilla, tra gli applausi. Il corteo ha sfilato per le vie di Verona, sede dell’Aptuit, con la partecipazione di attivisti e cittadini comuni, uniti da un solo desiderio: fermare questo orrore.

Alla manifestazione hanno preso parte tutte le principali sigle animaliste del Paese, dall’Enpa alla Leal, fino a Meta e Iene vegane, i cui rappresentanti hanno guidato il corteo sollecitando la chiusura di Aptuit per la salvezza dei cani. “Ringrazio Centopercentoanimalisti – conclude la presidente di LEIDAA – per la costanza e la determinazione con cui hanno dato corpo alla protesta, interpretando il sentimento di tutti coloro che amano e rispettano gli animali”.

