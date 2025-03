Torino, inaugurata una “ENDOPANK” all’ospedale Molinette per sensibilizzare sull’endometriosi

MeteoWeb

E’ stata inaugurata una “ENDOPANK” nel cortile dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (ospedale Molinette. L’ENDOPANK gialla, un progetto ideato dall’Associazione “La Voce di una è la Voce di tutte ODV”, è stata inaugurata in collaborazione con la Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’endometriosi. L’evento si è tenuto oggi proprio nel mese dedicato alla consapevolezza su questa malattia, che in Italia colpisce 3 milioni di persone, ovvero 1 donna su 10. L’installazione dell’ENDOPANK all’interno del cortile della Città della Salute e della Scienza di Torino – ospedale Molinette (corso bramante 88) ha un forte valore simbolico, poiché l’ospedale Sant’Anna ospita il Centro di Riferimento Regionale per l’Endometriosi. Qui opera un team multidisciplinare di specialisti, tra cui ginecologi esperti nella diagnosi e terapia medico-chirurgica, ginecologi e biologi esperti in procreazione medicalmente assistita, chirurghi generali, urologi, radiologi, psicologi e professionisti dedicati alla terapia del dolore.

Nel 2017 nel Centro è stato sviluppato il primo PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) aziendale per l’endometriosi in Italia, adottato successivamente dalla Regione Piemonte come PSDTA (Percorso di Salute Diagnostico e Terapeutico Assistenziale) per i servizi dedicati alla cura dell’endometriosi. Secondo una recente indagine condotta in Italia circa il 60% delle donne che sospettano di avere l’endometriosi non ha mai fatto una visita di controllo e quasi una donna su due crede che l’assunzione di farmaci antidolorifici, nel momento in cui alleviano il dolore, sia una cura sufficiente. Questo è un dato preoccupante perché la diagnosi precoce e cure specifiche individualizzate per ridurre la progressione della malattia sono fondamentali per migliorare la salute generale e proteggere la fertilità.

L’obiettivo

L’ENDOPANK si pone l’obiettivo di contribuire ad aiutare ragazze e donne in età fertile a riconoscere tempestivamente i campanelli d’allarme di questa malattia in modo da potersi rivolgere il più rapidamente possibile a Centri di Riferimento per l’Endometriosi o a medici specialisti esperti nel settore per prevenire gravi conseguenze fisiche e psicologiche. L’endometriosi è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza e dalla crescita in sedi anomale di un tessuto simile all’endometrio, lo strato di mucosa che normalmente riveste solo la cavità interna dell’utero. Nei casi di endometriosi, questo tessuto si sviluppa in altre sedi genitali, come le ovaie, le tube, la vagina o in sedi extra-genitali, quali intestino, vescica, vie urinarie e persino polmoni e cervello. Nel 30-40% dei casi colpisce il peritoneo, la membrana che riveste gli organi addominali.

Il problema è che il tessuto simil-endometriale, ovunque si trovi, risponde alle modificazioni ormonali tipiche del ciclo mestruale, compreso il suo sfaldamento che coincide con la mestruazione. Quando si trova al di fuori dell’utero, il sangue non riesce ad essere eliminato in modo naturale e si accumula nei tessuti, causando reazioni infiammatorie, formazione di cisti, tessuto cicatriziale e aderenze che possono provocare dolore cronico e infertilità. Il sintomo principale è il dolore che spesso compare al basso ventre, durante il flusso mestruale, durante o dopo un rapporto sessuale oppure al momento di urinare.

Soprattutto all’inizio, ciò che deve orientare verso un sospetto di endometriosi è l’andamento ciclico del dolore, che risulta correlato con il flusso mestruale o l’ovulazione. Con il progredire della malattia, il dolore può presentarsi anche indipendentemente dal flusso mestruale diventando cronico con conseguenze negative sul benessere emotivo, la salute mentale, le attività quotidiane come la scuola o il lavoro, la vita sociale e sessuale. La diagnosi precoce, come parte della prevenzione secondaria, è la chiave per invertire la rotta di questa malattia potenzialmente invalidante.

