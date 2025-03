Torna l’Earth Hour, un’ora per il Pianeta

MeteoWeb

Sabato 22 marzo, alle 20:30, si celebra la 17ª edizione di Earth Hour, l’Ora della Terra, una delle più grandi mobilitazioni globali per la tutela dell’ambiente, promossa dal WWF. L’iniziativa, nata in Australia nel 2007, invita milioni di persone in tutto il mondo a spegnere simbolicamente le luci per un’ora, richiamando l’attenzione sul cambiamento climatico e sull’importanza della sostenibilità.

Quest’anno, il WWF Italia ha lanciato una sfida ai cittadini, invitandoli a dedicare un’ora alla natura e a sé stessi, attraverso azioni quotidiane che possano contribuire alla salvaguardia del Pianeta. Non importa se si vive in una grande metropoli o in un piccolo centro: ogni piccolo gesto conta. L’idea è che, anche se modesti, questi atti possono avere un impatto significativo sull’ambiente, se moltiplicati da milioni di persone.

L’Ora della Terra va oltre il semplice “spegnimento delle luci”. Sebbene l’oscuramento di luoghi iconici in tutto il mondo – come la Torre Eiffel, il Colosseo e l’Empire State Building – sia un atto visibile e potente, il vero obiettivo è sensibilizzare la società sull’urgenza di agire. Negli anni, Earth Hour ha mobilitato milioni di persone, stimolando la consapevolezza riguardo alle problematiche ambientali e l’importanza di un impegno collettivo per un futuro più sostenibile.

La natura è essenziale per il benessere umano, la nostra salute e la nostra sicurezza. Ogni piccolo gesto per proteggerla è fondamentale per garantire un futuro resiliente per il nostro Pianeta. Earth Hour è quindi un invito a tutti a riflettere e agire, per contribuire alla costruzione di un mondo più equilibrato e responsabile.

