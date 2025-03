Torna la Settimana INAF 2025: un viaggio affascinante tra astronomia e scienza

MeteoWeb

Dal 16 al 23 marzo torna la Settimana Aperta dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) con eventi in tutta Italia e online: mostre, conferenze, osservazioni e laboratori per scoprire l’universo. Come ogni anno, la Settimana dell’INAF offre una varietà di eventi sia in presenza che online, per permettere a tutti di partecipare, scoprire e interagire con l’astronomia e la scienza in generale. Che si tratti di visite agli osservatori, conferenze scientifiche, laboratori interattivi o chat con ricercatori, ogni iniziativa è pensata per avvicinare il pubblico al mondo affascinante dell’astrofisica. Qui tutti gli eventi ed ulteriori info.

