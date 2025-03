Tornado e grandine gigante in Emilia-Romagna: un evento senza precedenti per marzo

MeteoWeb

Ieri, 15 marzo 2025, l’Emilia-Romagna è stata travolta da un evento meteorologico senza precedenti per il periodo, con la formazione di supercelle violente, tornado e una grandinata di dimensioni straordinarie. Un fenomeno di questa intensità, solitamente più comune nei mesi estivi, conferma una tendenza ormai evidente: gli eventi estremi si manifestano con maggiore frequenza e violenza anche in stagioni tradizionalmente meno predisposte a simili dinamiche atmosferiche.

Nel nord Bolognese, una supercella particolarmente potente ha generato almeno quattro trombe d’aria in momenti distinti, segnale inequivocabile dell’eccezionale energia presente nell’atmosfera durante l’episodio. Il fenomeno non si è limitato alla formazione di tornado: l’evento ha infatti portato con sé una grandinata record, con chicchi che hanno raggiunto i 6 centimetri di diametro, un valore che si avvicina ai più imponenti mai registrati in Italia nel mese di marzo. Un evento di tale portata non si verificava dal 16 marzo 2008, rendendo ancora più evidente la natura straordinaria della perturbazione.

Questa ondata di maltempo si inserisce in un contesto di crescente intensificazione degli eventi meteorologici estremi, un trend che negli ultimi anni ha visto ripetersi episodi di grandine eccezionale. Nel luglio 2023, il Nord Italia aveva già assistito a due record europei nel giro di pochi giorni, con chicchi di 16 e 19 centimetri di diametro che avevano causato danni estesi a veicoli, abitazioni e coltivazioni. Episodi di questa gravità sollevano interrogativi sempre più urgenti sul ruolo del cambiamento climatico nell’amplificazione di fenomeni così intensi e sulla necessità di strategie di adattamento più efficaci.

Le conseguenze dell’evento del 15 marzo sono state pesanti in tutta l’Emilia-Romagna. Molte zone hanno subito allagamenti significativi, con fiumi che hanno superato i livelli di guardia e costretto le autorità a predisporre evacuazioni in alcune aree. La chiusura di scuole e centri di aggregazione è stata necessaria per garantire la sicurezza della popolazione, mentre i danni economici si preannunciano ingenti. Basti pensare che le grandinate estreme dell’estate 2023 avevano già causato perdite assicurative superiori ai 3 miliardi di dollari nel Nord Italia, un dato che evidenzia l’impatto crescente di questi eventi sulla stabilità economica e infrastrutturale del territorio.

L’episodio del marzo 2025 si aggiunge a una lunga serie di segnali che indicano un mutamento nelle dinamiche atmosferiche, con fenomeni sempre più violenti e imprevedibili che colpiscono anche in periodi dell’anno tradizionalmente meno soggetti a simili eventi. Questa realtà impone una maggiore attenzione alla prevenzione e alla gestione delle emergenze meteorologiche, oltre a una riflessione approfondita sulle misure necessarie per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e proteggere le comunità esposte a questi rischi crescenti.

