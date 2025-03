Tornado e tempeste devastano il Centro/Sud degli USA: decine di morti e danni catastrofici | FOTO

MeteoWeb

Una serie di tornado violenti e venti impetuosi ha devastato il Centro e il Sud degli USA, causando almeno 33 vittime, radendo al suolo case, scuole e ribaltando camion su strada. L’ondata di maltempo, che ha colpito un’area abitata da oltre 100 milioni di persone, ha lasciato una scia di distruzione e morte, con dichiarazioni di stato di emergenza in diversi Stati.

La NCC riporta al momento 12 morti in Missouri, 8 in Kansas, 6 in Mississippi, 3 in Arkansas, 3 in Texas e 1 in Oklahoma.

Missouri: la devastazione e i racconti dei sopravvissuti

In Missouri, uno degli stati più colpiti, i tornado hanno distrutto intere comunità. Dakota Henderson, che ha partecipato ai soccorsi a Wayne County, ha raccontato di aver trovato 5 corpi tra le macerie vicino alla casa di sua zia.

Anche il coroner di Butler County, Jim Akers, ha descritto scene apocalittiche: “Una casa era ormai solo un campo di detriti. Il pavimento era capovolto. Camminavamo sopra i muri“. Le autorità locali stimano che oltre una decina di persone abbiano perso la vita nel Missouri a causa dei tornado.

Mississippi e Alabama: altre vittime e case distrutte

Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha confermato 6 morti in 6 contee, mentre altre 3 persone risultano disperse. La tempesta ha poi continuato la sua corsa distruttiva verso Alabama, dove si registrano abitazioni danneggiate e strade impraticabili.

Arkansas e Georgia

Anche in Arkansas, il bilancio è drammatico: 3 vittime confermate. Il governatore Sarah Huckabee Sanders ha dichiarato lo stato d’emergenza, seguito dal collega della Georgia, Brian Kemp, che ha anticipato l’arrivo della tempesta dichiarando lo stesso provvedimento.

Tempeste di polvere e incidenti mortali in Texas e Kansas

Il sistema meteorologico ha causato anche tempeste di polvere, con conseguenze tragiche. In Kansas, un incidente autostradale con 50 veicoli coinvolti ha provocato la morte di 8 persone. Scene simili in Texas, nella zona di Amarillo, dove 3 persone hanno perso la vita in incidenti causati dalla scarsa visibilità.

Oklahoma: incendi fuori controllo ed evacuazioni di massa

In Oklahoma, l’emergenza si è manifestata con oltre 130 incendi alimentati dai venti forti. Più di 300 abitazioni sono state danneggiate o distrutte. Il governatore Kevin Stitt ha dichiarato che 266 miglia quadrate (689 km²) di territorio sono state devastate dal fuoco. Lo stesso governatore ha rivelato di aver perso una casa di sua proprietà in un ranch a Nord/Est di Oklahoma City.

Nel Nord tempeste di neve e condizioni estreme

Mentre il Sud affrontava tornado e incendi, il Nord degli Stati Uniti si preparava ad affrontare una tempesta di neve. Il National Weather Service ha emesso una allerta blizzard per parti del Minnesota occidentale e del South Dakota orientale, con nevicate fino a 30 cm e venti forti in grado di creare condizioni di whiteout.

Evento non insolito, ma di intensità preoccupante

Gli esperti sottolineano che, sebbene queste ondate di maltempo estremo non siano rare a marzo, l’intensità della tempesta ha destato preoccupazione. Il Centro di Previsione delle Tempeste (SPC) ha segnalato che la minaccia di tornado significativi rimane alta, specialmente per Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia occidentale e Florida Panhandle.

