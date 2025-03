Tragedia durante un’esercitazione NATO: trovati morti quattro soldati dispersi

MeteoWeb

Quattro soldati statunitensi risultavano dispersi in Lituania durante un’esercitazione tattica. A confermarlo è il Comando dell’Esercito degli Stati Uniti per l’Europa e l’Africa. I militari della 1ª Brigata della 3ª Divisione di Fanteria si trovavano impegnati in attività addestrative presso l’area di addestramento General Silvestras Žukauskas, situata nei pressi di Pabradė, a nord della capitale Vilnius. L’allarme era scattato nel pomeriggio di martedì, quando era stata segnalata la scomparsa dei quattro soldati insieme a un veicolo cingolato, come riferito da una nota ufficiale delle Forze Armate lituane.

“Vorrei ringraziare personalmente le Forze Armate lituane ed i soccorritori che sono intervenuti con prontezza per supportarci nelle operazioni di ricerca”, ha dichiarato il generale Charles Costanza, comandante del V Corpo dell’Esercito americano, sottolineando l’importanza della cooperazione tra Paesi alleati: “è proprio questo spirito di squadra e solidarietà che dimostra il valore della nostra partnership e della nostra umanità, indipendentemente dalle bandiere che portiamo sulle spalle”. Le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Lituania fanno parte di un più ampio programma NATO volto a rafforzare la sicurezza dell’Europa orientale in un periodo di crescenti tensioni geopolitiche nella regione.

La conferma della morte

E’ stata confermata la morte di quattro soldati statunitensi dispersi. I loro corpi sono stati scoperti vicino al confine del paese con la Bielorussia. L’incidente è avvenuto presso il campo di addestramento General Silvestras Žukauskas a Pabradė, a circa 10 chilometri dalla frontiera bielorussa, dove i soldati stavano partecipando a esercitazioni tattiche programmate. E’ quanto riferito dal The National Independent.

