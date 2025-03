Tragedia in gita: studentessa 17enne muore per un malore improvviso sul traghetto Napoli-Palermo

Una gita scolastica si è trasformata in tragedia per una classe dell’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto. Una studentessa di 17 anni ha perso la vita a bordo del traghetto che stava portando la sua classe da Napoli a Palermo, probabilmente a causa di un improvviso malore.

Il malore nella cabina

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si trovava a bordo con i suoi compagni di classe quando, nella notte, ha iniziato a sentirsi male. Dopo essere rientrata nella propria cabina, si sarebbe improvvisamente accasciata a terra. I suoi compagni, accortisi della gravità della situazione, hanno immediatamente dato l’allarme, ma i soccorsi si sono rivelati inutili.

L’intervento dei soccorsi

Il traghetto, che in quel momento si trovava al largo della costa di Napoli, è stato raggiunto da una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo personale del 118 e un medico. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo l’intervento dei sanitari.

Shock tra i compagni e rientro anticipato

La salma della studentessa è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale, dove verrà sottoposta a esame autoptico per chiarire le cause del decesso. La gita scolastica è stata immediatamente annullata e gli studenti, profondamente scossi dall’accaduto, faranno ritorno a casa non appena sarà possibile organizzare il rientro da Palermo.

L’intera comunità scolastica è sotto shock e si stringe attorno alla famiglia della giovane, colpita da una tragedia improvvisa e devastante.