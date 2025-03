Tragedia negli USA, Jessica Aber trovata morta a soli 43 anni: chi era e cosa è successo

MeteoWeb

Jessica D. Aber, già procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia, è stata trovata senza vita sabato mattina ad Alexandria, due mesi dopo le sue dimissioni dall’incarico. Sabato 22 marzo, la polizia di Alexandria (APD) ha confermato il decesso della 43enne Jessica D. Aber, ex U.S. Attorney nominata nel 2021 dall’allora presidente Joe Biden e rimasta in carica fino al 20 gennaio 2025. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 9:18 del mattino, in seguito a una chiamata d’emergenza per una “donna priva di sensi”.

In un comunicato, la APD ha dichiarato che “come da prassi, è stata avviata un’indagine sulle circostanze della morte”, mentre sarà l’Ufficio del Medico Legale della Virginia a stabilire la causa e le modalità del decesso.

Una carriera brillante e dedicata alla giustizia

Jessica Aber aveva conseguito la laurea in giurisprudenza presso la William & Mary Law School nel 2006. Durante il suo mandato come procuratore del Distretto Orientale della Virginia, ha guidato un team di circa 300 persone, tra pubblici ministeri, avvocati civilisti e personale di supporto, operanti in quattro sedi: Alexandria, Richmond, Norfolk e Newport News.

Nel comunicato in cui annunciava le sue dimissioni, Aber aveva definito il suo incarico come “un onore incommensurabile”. Aveva espresso gratitudine al presidente Biden, ai senatori Mark Warner e Tim Kaine, e al procuratore generale Merrick Garland per la fiducia accordatale: “sono orgogliosa del lavoro svolto insieme ai nostri partner federali, statali e locali per far rispettare la legge e costruire fiducia nella comunità”.

Il cordoglio dei colleghi

Erik S. Siebert, suo successore alla guida del Distretto Orientale della Virginia, ha espresso profonda commozione: “sono devastato. Jessica era una leader, una mentore e un procuratore senza eguali. È semplicemente insostituibile come persona”. Ha poi aggiunto: “il suo impegno, la sua eleganza e le sue capacità giuridiche rappresentano un modello per tutti noi. Continueremo a ispirarci al suo esempio”.

Siebert ha anche ricordato il profondo legame di Aber con la Virginia: “era orgogliosamente virginiana, fin dal liceo, durante l’università e per tutta la sua carriera. Amava questo distretto, e il distretto amava lei”. La notizia della sua morte ha lasciato sotto shock la comunità legale e istituzionale americana. In attesa dei risultati dell’autopsia e degli esiti delle indagini, rimane l’immagine di una professionista rispettata, che ha dedicato la propria vita al servizio della giustizia.

