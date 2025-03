“La transizione energetica: motore di sviluppo e sfida per il futuro”: programmati tre appuntamenti

MeteoWeb

Il Coordinamento FREE promuove tre appuntamenti chiave per analizzare il ruolo della transizione energetica nello sviluppo industriale e nell’occupazione, con un focus specifico sulla Sardegna a KEY – The Energy Transition Expo. Mercoledì 5 marzo, presso l’Arena Pad. B2, si discuterà di come le energie rinnovabili e l’efficienza energetica possano generare crescita economica, innovazione e nuovi posti di lavoro. Sempre lo stesso giorno si farà il punto sui Certificati bianchi e che opportunità e leva rappresentino per l’efficienza energetica, presso l’Efficiency Arena, Pad. A4. Il giorno seguente Giovedì 6 marzo, nella Sala Mimosa Hall Est, saranno presentate le possibili traiettorie per la transizione energetica in Sardegna, con un’analisi approfondita del Politecnico di Milano e una tavola rotonda con esperti del settore. Tre occasioni per comprendere le opportunità e le sfide di un cambiamento fondamentale per il futuro del Paese.

La transizione energetica, elemento di sviluppo industriale e occupazione

Mercoledì 5 MARZO 16:30 – 18:00, Energy Transition, Arena Pad. B2 a cura di Coordinamento Free

La transizione energetica rappresenta un’opportunità fondamentale per lo sviluppo di un paese. Investire in fonti rinnovabili ed efficienza energetica non solo riduce le emissioni di CO₂, ma crea anche posti di lavoro e stimola l’innovazione tecnologica. Inoltre, la diversificazione delle fonti energetiche aumenta l’autonomia e la sicurezza energetica. La transizione energetica favorisce la crescita economica, attirando investimenti e migliorando la competitività a livello internazionale. Tale profondo cambiamento produrrà un impatto occupazionale importante attraverso la creazione di nuovi green jobs legati alla costruzione, manutenzione e gestione degli impianti innovativi, e la necessaria formazione upskill e reskill. Inoltre, la transizione è l’occasione per sviluppare filiere industriali nazionali. La transizione favorisce inoltre una migliore qualità dell’aria e dell’ambiente, con impatti positivi sulla salute pubblica. Infine, promuove la sostenibilità a lungo termine, preservando le risorse per le generazioni future.

Presidente di Sessione

Livio de Santoli, Coordinamento Free

Programma

Presentazione Rapporto Coordinamento Free

Livio de Santoli, Coordinamento Free

Transizione sostenibile: come cambierà il costo degli usi energetici

Alberto Gelmini, Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.

Gli effetti della transizione sui prezzi dell’energia

Stefano Besseghini, Presidente ARERA

I costi ambientali e sanitari connessi ai combustibili fossili

Stefano Laporta, Presidente ISPRA

Transizione e sviluppo industriale

G.B. Zorzoli, Coordinamento Free

Discussione e chiusura

Analisi di possibili traiettorie per la transizione energetica in Sardegna

Giovedì 6 MARZO 11:00 – 13:00 Sala Mimosa Hall Est a cura di Coordinamento Free

Negli ultimi anni la transizione energetica della Sardegna è stata oggetto di varie analisi che hanno portato alla elaborazione di diversi scenari, frutto di processi guidati da istituzioni e operatori del settore. Il motivo di questa crescente attenzione alla transizione energetica della Sardegna dipende sia da circostanze storiche, quali l’assenza del gas metano, sia dal peculiare contesto insulare, che rende la traiettoria evolutiva della Sardegna paradigmatica (e anticipatoria) della transizione energetica che sta interessando tutto il Paese. Obiettivo di questo studio originale è stato quello di fare ordine tra i vari scenari ad oggi sviluppati per l’anno obiettivo 2030, commentandoli qualitativamente, ed estrapolare le traiettorie auspicabili per un’efficace transizione energetica della Sardegna, con proiezioni anche al 2040 e 2050.

Presentazione dei risultati dello studio ad opera del politecnico di Milano

Tavola rotonda con associazioni di categoria e soggetti istituzionali per commentare le possibili traiettorie individuate dallo studio

Presidenti di Sessione

Attilio Piattelli, Coordinamento Free

Programma

Presentazione del Rapporto a cura del Politecnico di Milano

Tavola rotonda

Tavola rotonda Analisi dei risultati e degli scenari

Maurizio Del Fanti, Politecnico di Milano

Arturo Lorenzoni, Università di Padova

Fabrizio Pilo, Università di Cagliari

Tavola rotonda

Valutazione degli scenari proposti dal Rapporto

Attilio Piattelli, Presidente Coordinamento Free

Matteo Leonardi, Presidente ECCO

Gianni Vittorio Armani, Presidente Elettricità Futura

Piero Gattoni, Presidente Consorzio Italiano Biogas

Paolo Rocco Viscontini, Presidente Italia Solare

Dialogo tra:

Alessandra Todde, Presidente Regione Sardegna

Attilio Piatteli, Presidente Coordinamento Free

Certificati bianchi, opportunità e leva per l’efficienza energetica: quadro attuale e scenari futuri

Mercoledì 5 Marzo 2025, 16:30 – 18:00, Efficiency Arena, Pad. A4, a cura di AssoESCo, FIRE, Coordinamento FREE

Il convegno sarà l’occasione per fare il punto sul meccanismo dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica) e l’occasione per rappresentare lo stato dell’arte dal punto di vista normativo/regolatorio. Il dibattito tra i relatori consentirà di sottolineare gli aspetti positivi e negativi, i principi da preservare e le misure necessario per un rafforzamento e rilancio del meccanismo.

Programma

Saluti e introduzione

Attilio Piattelli, Coordinamento FREE

La situazione attuale

Gennaro Niglio, Direzione Efficienza Energetica GSE

Marco De Min, ARERA

Tavola rotonda stakeholders

Simona Ferrari, AssoESCo

Dario Di Santo, FIRE

Marco Pezzaglia, Italcogen

Claudio Palmieri, Utilitalia

Andrea Cotti, Proxigas

