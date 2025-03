“La transizione dell’industria automobilistica: sfide e prospettive”, il convegno

MeteoWeb

“L’industria delle automobili in Europa sta attraversando un periodo estremamente difficile per una serie di cause che hanno trovato il detonatore nella decisione della UE, derivante dal green deal, di imporre l’adozione di motopropulsori elettrici per le vetture che saranno vendute a partire dal 2035 con l’obiettivo di ridurre l’emissione allo scarico dei gas climalteranti che costituiscono la parte meno difficilmente aggredibile fra tutte quelle conosciute. Ad un primo esame la decisione appare un errore inspiegabile; in realtà era l’unica alternativa possibile per ridurre l’emissione di CO₂ allo scarico in tempi relativamente brevi non potendo contare sull’adozione di combustibili verdi (idrogeno, bio combustibili, e-fuel) a causa della totale mancanza delle tecnologie e degli impianti per produrli in quantità e a costi adeguati. La risposta dei costruttori europei è stata molto rapida, troppo rapida, con la conseguenza di modificare i piani di sviluppo prodotto, le linee di produzione, la filiera di fornitura e quant’altro necessario senza riuscire a capire se l’aumento del costo di acquisto, la scarsa autonomia, la mancanza di una rete adeguata per la ricarica, solo per citare le cause più importanti, sarebbero state accettate dal Cliente. Ne è derivata la situazione nota a tutti delle grandi difficoltà di vendita delle vetture elettriche e solo le vetture ibride sono oggi acquistate in percentuali significative. La pressione della concorrenza cinese che ha saputo adeguarsi alla richiesta molto rapidamente e ha proposto modelli competitivi a prezzi di vendita irraggiungibili dai costruttori europei ha fatto il resto”, si legge in un comunicato.

“Le ragioni di questo exploit cinese sono note e la maggior parte non contrastabili da parte degli europei. Il convegno si propone l’obiettivo di fare chiarezza su questo e su altri aspetti che stanno rendendo difficile la vendita e l’utilizzo, soprattutto in città, di ogni tipo di vettura. Grazie agli interventi frontali proposti soprattutto da rappresentanti dell’industria, alla tavola rotonda che ne seguirà cui parteciperanno esperti dell’industria e dell’accademia, alla conduzione dei lavori da parte di un appassionato esperto nel campo automotive, si cercherà di fornire indicazioni di possibili soluzioni senza illudere sui tempi e sui risultati dei numerosi sforzi che tutti gli attori in scena stanno facendo. Queste soluzioni dovranno essere adottate dai Governi, dai costruttori, dai media e dai Clienti/utilizzatori.

Il convegno, con il patrocinio del Politecnico di Torino, è organizzato dalla associazione CAReGIVER, costituita l’anno scorso, e i cui più di 150 soci sono i tecnici che hanno dato un contributo determinante a mettere in produzione le vetture dei marchi Fiat, Lancia e Alfa Romeo dal 1970 al 2015. Le loro competenze sono una miniera a disposizione, su base volontaria, di tutti coloro che desiderano approfondire i problemi e le possibili soluzioni del prodotto più complesso costruito dall’uomo e in libera vendita”.

Sabato 15 marzo con inizio alle 9 e termine alle 12,30, nell’Aula Magna del Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24. L’incontro è aperto al pubblico.

PROGRAMMA

Modera Gian Luca Pellegrini, Direttore di QUATTRORUOTE

INTERVENTI ISTITUZIONALI

Prof.ssa Elena Maria Baralis – Prorettore

Dott.ssa Michela Favaro – Vice Sindaca Città di Torino

Dott. Andrea Tronzano – Assessore allo Sviluppo delle attività produttive Regione Piemonte

DISCORSI DI APERTURA

Ing. Renzo Porro – Presidente Associazione CAReGIVER

Dott. Silvio Angori – AD di Pininfarina e Vicepresidente ANFIA

Prof.ssa Silvia Bodoardo – Politecnico di Torino

Ing. Antonio Casu – AD di Italdesign e Vicepresidente Unione Industriali Torino

Inglese Giacomo Danisi – AD presso Danisi Engineering

SI UNIRANNO ALLA TAVOLA ROTONDA

Prof.ssa Silvia Barbero – Politecnico di Torino

Prof. Bruno Dalla Chiara – Politecnico di Torino

Prof. Roberto Poli – Università di Trento

Prof. Maurizio Tira – Università di Brescia

Prof. Andrea Tonoli – Politecnico di Torino

Prof. Francesco Zirpoli – Università Ca’ Foscari

CONCLUSIONI

Ing. Renzo Porro – Presidente Associazione CAReGIVER

