Tre giovani escursionisti bloccati dalla neve sull’Etna: salvati dalla Guardia di Finanza

Una tranquilla escursione sul versante ovest dell’Etna si è trasformata in un’esperienza da brividi per tre minorenni, rimasti bloccati dalla neve nel demanio forestale “Filiciusa Milia”. Il tempestivo intervento della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Nicolosi ha evitato conseguenze ben peggiori.

L’allarme e la richiesta di aiuto

L’allerta è scattata intorno alle 17:20 di ieri quando la Sala Operativa del Numero Unico per le Emergenze (N.U.E.) 112 ha segnalato la presenza di tre giovani in difficoltà all’interno dell’area boschiva. I ragazzi, raggiunti telefonicamente, hanno riferito di trovarsi in località Poggio La Caccia e di non riuscire a proseguire a causa della neve che impediva il cammino lungo il sentiero verso Piano Fiera. A complicare la situazione, il sopraggiungere del buio e le temperature in rapido calo, per le quali non erano adeguatamente equipaggiati.

Il soccorso tra neve e freddo

Senza perdere tempo, due militari del S.A.G.F. si sono diretti a bordo di un mezzo fuoristrada verso Piano Fiera, da dove hanno proseguito a piedi fino al punto in cui si trovavano i tre escursionisti, nei pressi del Monte Leporello. Una volta raggiunti, i ragazzi sono stati trovati spaventati e infreddoliti, ma in condizioni di salute complessivamente buone. Dopo averli assistiti, i soccorritori li hanno accompagnati alla vettura di servizio e da lì riportati al punto di partenza.

L’intervento medico e il rientro a casa

Giunti al piazzale di Piano Fiera, un’ambulanza del 118 ha effettuato i controlli medici di routine, confermando che i giovani non avevano riportato alcun danno fisico. Poco dopo, sono stati affidati ai genitori di uno di loro per fare rientro a casa in sicurezza.

La Guardia di Finanza: un presidio costante di sicurezza

Ancora una volta, la Guardia di Finanza ha dimostrato il suo impegno costante nel garantire la sicurezza in montagna e fornire soccorso a chi si trova in difficoltà. Grazie alla professionalità e alla prontezza dei militari del S.A.G.F., l’escursione dei tre ragazzi non si è trasformata in una tragedia.

