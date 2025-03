Tregua energetica tra Russia e Stati Uniti: accordo su Mar Nero e export agricolo, tutti i punti dell’intesa

MeteoWeb

Dopo oltre 12 ore di negoziati a Riad, Russia e Stati Uniti hanno concordato di sviluppare misure per una tregua di 30 giorni nel settore energetico russo e ucraino a partire dal 18 marzo, con l’impegno a lavorare per un accordo di pace stabile. La dichiarazione congiunta del Cremlino prevede la garanzia di sicurezza per la navigazione nel Mar Nero, vietando l’uso di navi commerciali per scopi militari e richiedendo la revoca delle sanzioni sulla Banca agricola russa (RSHB) per riattivare il sistema SWIFT. Gli Stati Uniti si sono impegnati a facilitare il ritorno dei prodotti agricoli russi sul mercato globale, mentre l’Ucraina 🇺🇦 ha definito il cessate il fuoco “già effettivo”, minacciando azioni difensive se la Russia sposterà unità navali oltre la parte orientale del Mar Nero; il ministero della Difesa ucraino ha precisato la necessità di ulteriori “consultazioni tecniche” per definire modalità di attuazione e monitoraggio. La Russia ha chiarito che considererà gli accordi effettivi solo dopo la revoca delle sanzioni.

I comunicati dalla Casa Bianca

Risultati dei colloqui tra i gruppi di esperti degli Stati Uniti e della Russia sul Mar Nero.

Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di garantire una navigazione sicura, eliminare l’uso della forza e prevenire l’uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero.

Gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare l’accesso della Russia al mercato mondiale per l’esportazione di prodotti agricoli e fertilizzanti, a ridurre i costi dell’assicurazione marittima e a migliorare l’accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per tali transazioni.

Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di sviluppare misure per attuare l’accordo del presidente Trump e del presidente Putin sul divieto di attacchi contro gli impianti energetici di Russia e Ucraina.

Gli Stati Uniti e la Russia accolgono con favore i buoni uffici dei paesi terzi al fine di sostenere l’attuazione degli accordi energetici e marittimi.

Gli Stati Uniti e la Russia continueranno a lavorare per raggiungere una pace duratura.

Risultati dei colloqui tra i gruppi di esperti degli Stati Uniti e dell’Ucraina sul Mar Nero.

Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno concordato di garantire una navigazione sicura, eliminare l’uso della forza e prevenire l’uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero.

Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno convenuto che gli Stati Uniti rimangono impegnati a contribuire allo scambio di prigionieri di guerra, al rilascio dei detenuti civili e al ritorno dei bambini ucraini trasferiti con la forza.

Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno concordato di sviluppare misure per attuare l’accordo del presidente Trump e del presidente Zelensky sul divieto di attacchi contro impianti energetici di Russia e Ucraina.

Gli Stati Uniti e l’Ucraina accolgono con favore i buoni uffici dei paesi terzi al fine di sostenere l’attuazione degli accordi in materia di energia e di mare.

Gli Stati Uniti e l’Ucraina continueranno a lavorare per raggiungere una pace duratura.

La conferma dal Cremlino

Principali risultati della riunione dei gruppi di esperti di Russia e Stati Uniti.

In conformità con l’accordo tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, le parti russe e americane hanno concordato alcuni punti relativi al Mar Nero, “tra cui garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Nero, il non uso della forza e il non uso di navi commerciali in ambito militare al fine di organizzare adeguati controlli attraverso l’ispezione di tali navi”.

Gli Stati Uniti d’America contribuiranno a ripristinare l’accesso alle esportazioni russe di prodotti agricoli e fertilizzanti sul mercato mondiale, riducendo il costo del trasporto marittimo, nonché ad ampliare l’accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per tali transazioni.

I paragrafi 1 e 2 entrano in vigore dopo:

-revoca delle restrizioni alle sanzioni da parte della Banca agricola russa e di altre istituzioni finanziarie coinvolte nella fornitura di operazioni commerciali internazionali di prodotti alimentari (compresi i prodotti della pesca) e i fertilizzanti, la loro riconnessione a SWIFT e l’apertura dei necessari e corrispondenti conti correnti;

-rimozione delle restrizioni alle operazioni di finanziamento del commercio;

-revoca delle sanzioni nei confronti dei produttori e degli esportatori di prodotti alimentari (compresi prodotti ittici) e fertilizzanti, nonché l’eliminazione delle restrizioni al lavoro delle assicurazioni aziende con carico di alimenti (compresi i prodotti ittici) e fertilizzanti;

-revoca delle restrizioni sulla manutenzione delle navi nei porti e delle sanzioni sulle navi battenti bandiera russa, coinvolte nel commercio di alimenti (compresi i prodotti ittici) e fertilizzanti;

-revoca delle restrizioni alla fornitura di macchine agricole alla Federazione Russa, nonché di altri beni coinvolti nella produzione di alimenti (compresi i prodotti ittici) e fertilizzanti.

Russia e gli Stati Uniti hanno concordato di sviluppare misure per attuare gli accordi dei presidenti due paesi sul divieto di colpire impianti energetici di Russia e Ucraina per un periodo di 30 giorni, a partire dal 18 marzo 2025, con possibilità di proroga e ritiro dall’accordo in caso di mancato rispetto da parte di una delle parti.

Russia e Stati Uniti accolgono con favore i buoni uffici dei paesi terzi per sostenere l’attuazione accordi nei settori dell’energia e del settore marittimo.

L’accordo sul grano non entrerà in vigore senza la rimozione delle restrizioni sulle forniture di macchinari agricoli alla Russia;

Russia e gli Stati Uniti continueranno a lavorare per raggiungere una pace duratura.

La posizione di Zelensky

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato di ritenere che il cessate il fuoco concordato sia già effettivo. Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che “qualsiasi movimento da parte della Russia delle sue unità navali al di fuori della parte orientale del Mar Nero costituirà una violazione dello spirito di questo accordo” e ha sottolineato che, in tal caso, l’Ucraina “avrà pieno diritto di esercitare l’autodifesa”.

