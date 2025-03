Trump insiste: “dobbiamo prenderci la Groenlandia, ne abbiamo bisogno”

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intensificato le sue rivendicazioni sulla Groenlandia, prima della controversa visita del vicepresidente JD Vance. “Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza internazionale. Ne abbiamo bisogno. Dobbiamo averla”, ha detto Trump al podcaster Vince Coglianese. “Odio dirlo in questo modo, ma dovremo averla”, ha aggiunto. “Questa è un’isola di cui noi abbiamo bisogno da un punto di vista difensivo e offensivo“, ha insistito il Presidente americano, senza tuttavia precisare come gli Stati Uniti abbiano intenzione di impossessarsene.

