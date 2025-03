Trump cerca la pace con Putin: le incognite del vertice USA-Russia ed i temi dell’incontro

MeteoWeb

Martedì, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlerà con il Presidente russo Vladimir Putin nel tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina. Questa conversazione potrebbe rappresentare un punto di svolta nel conflitto e offrire a Trump l’opportunità di ridefinire la politica estera americana. Trump ha rivelato l’imminente colloquio ai giornalisti mentre era in volo dalla Florida a Washington a bordo dell’Air Force One, nella serata di domenica. Il Cremlino ha confermato la partecipazione di Putin lunedì mattina.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato l’appuntamento, senza però fornire dettagli, sottolineando che “non anticipiamo mai gli eventi” e che “il contenuto delle conversazioni tra i due presidenti non è soggetto a discussione preventiva”.

Le preoccupazioni degli alleati europei

L’affinità di Trump con Putin e la sua posizione critica nei confronti del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy hanno sollevato preoccupazioni tra gli alleati europei. Zelenskyy ha ricevuto critiche severe durante la sua recente visita alla Casa Bianca, avvenuta poco più di due settimane fa. Nonostante il fallimento dell’iniziale obiettivo russo di rovesciare il governo di Kyiv con l’invasione del 2022, Mosca controlla ancora vaste aree dell’Ucraina.

Divisione delle risorse e il futuro della guerra

Trump ha menzionato che la discussione includerà questioni territoriali e infrastrutture energetiche. “Parleremo di terre e di centrali elettriche”, ha affermato, descrivendo il processo come “una suddivisione di certi asset”. La scorsa settimana, l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, si è recato a Mosca per portare avanti i negoziati.

La Russia ha annesso illegalmente quattro regioni ucraine – Donetsk e Luhansk a est, Kherson e Zaporizhzhia a sud-est – dopo l’invasione su larga scala del 2022. Tuttavia, non ha il pieno controllo su nessuna di esse. Lo scorso anno, Putin ha dichiarato che un ritiro ucraino da queste regioni è una condizione necessaria per la pace. Inoltre, nel 2014 Mosca ha annesso la Crimea, un altro nodo cruciale nel conflitto.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia e i rischi di catastrofe

Nella regione occupata di Zaporizhzhia, la Russia controlla la più grande centrale nucleare d’Europa, spesso coinvolta negli scontri tra le forze in conflitto. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha ripetutamente espresso allarme per i potenziali rischi di un disastro nucleare.

Le nuove tariffe commerciali di Trump

Durante la conversazione con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha ribadito la sua intenzione di implementare nuovi dazi doganali a partire dal 2 aprile, nonostante le recenti turbolenze dei mercati finanziari e le preoccupazioni economiche.

“Il 2 aprile sarà un giorno di liberazione per il nostro paese”, ha affermato. “Recupereremo una parte della ricchezza che presidenti molto, molto ingenui hanno ceduto senza avere idea di quello che stavano facendo”. Sebbene in passato Trump abbia riconsiderato alcune politiche tariffarie, come nel caso del Messico, questa volta ha assicurato che non ci saranno ripensamenti. “Se loro ci tassano, anche noi li tasseremo”, ha dichiarato.

Il colloquio tra Trump e Putin potrebbe rappresentare un momento cruciale nella guerra in Ucraina e nell’assetto geopolitico globale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.