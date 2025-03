Trump: “pronti ad accogliere la Groenlandia nel più grande Paese del mondo”

MeteoWeb

“Come ho detto chiaramente nel discorso al Congresso, gli Stati Uniti sostengono fermamente il diritto del popolo della Groenlandia di determinare il suo futuro. Continueremo a mantenervi al sicuro, come facciamo dalla II Guerra Mondiale. Siamo pronti a investire miliardi di dollari per creare posti di lavoro e farvi ricchi. E, se lo desiderate, vi accogliamo come parte del più grande Paese del mondo, gli Stati Uniti“: è quanto ha dichiarato Donald Trump sul suo social Truth.

L’interesse di Trump per la Groenlandia

Quando nel 2019 l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump propose di acquistare la Groenlandia, l’idea fu accolta con scetticismo. Oggi, però, l’interesse americano per l’isola artica è più serio che mai. Tornato alla Casa Bianca, Trump ha riproposto con forza il progetto, inserendolo nella sua strategia “America First”, che comprende anche pressioni sull’Ucraina per i diritti minerari e proposte provocatorie sul controllo del Canale di Panama e l’annessione del Canada.

La Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca, è strategicamente cruciale. Situata tra Nord America, Europa e Asia, custodisce risorse minerarie di valore e una posizione chiave per il commercio e la difesa. Il cambiamento climatico sta sciogliendo i ghiacci artici, aprendo nuove rotte commerciali e intensificando la competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia per il controllo delle risorse locali.

Mentre la Danimarca difende il diritto della Groenlandia all’indipendenza, la crescente attenzione internazionale preoccupa i suoi abitanti, in gran parte Inuit. Il primo ministro groenlandese ha indetto elezioni anticipate per affrontare la questione del futuro politico dell’isola.

La Groenlandia, una volta periferia del mondo, è ora al centro della geopolitica globale.

