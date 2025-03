Trump a Vance: “i tuoi calzini mi distraggono”, siparietto con il Premier dell’Irlanda | VIDEO

MeteoWeb

I leader politici del mondo spiccano sempre per il loro look impeccabile durante i loro incontri ad alto livello: sempre in completi eleganti, con tanto di cravatte accuratamente scelte. Oggi un dettaglio non è passato inosservato a Washington, durante la visita del Primo Ministro irlandese Michael Martin. Per l’occasione, il vicepresidente degli USA, J.D. Vance, ha sfoggiato bellissimi calzini ricamati con trifogli verdi, indossati in omaggio all’Irlanda, il cui simbolo è proprio il trifoglio. Secondo quanto riportato dall’UNN citando The Guardian, durante la colazione al Naval Observatory, Vance ha scherzato dicendo di indossare “calzini a forma di trifoglio“, il che “ha dato la speranza che Martin sarebbe uscito indenne dal suo incontro con Donald Trump”, avvenuto in seguito nello Studio Ovale.

Rivolgendosi al Primo Ministro irlandese, Vance ha scherzato, dicendo: “quando ci incontreremo più tardi nello Studio Ovale, il Presidente sarà un grande fan dell’abbigliamento conservatore. Quindi se noterà questi calzini, dovrai proteggermi. Questa è una parte importante del rafforzamento delle relazioni tra Irlanda e America”.

E in effetti, al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump il dettaglio non è di certo sfuggito. Mentre riceveva il Martin, Trump ha commentato l’abbigliamento del suo vice, seduto accanto a lui. Mentre stava parlando di inflazione, rivolgendosi a Vance, Trump ha detto all’improvviso: “mi piacciono i tuoi calzini”. “Stavo cercando di concentrarmi ma continuo a guardare questi calzini“, ha proseguito, suscitando l’ilarità dei presenti. Vance ha quindi spiegato che si trattava di un omaggio all’ospite, a pochi giorni dai festeggiamenti per San Patrizio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.