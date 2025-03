Turismo sostenibile nelle aree montane: il modello “Win-Win Experience”

MeteoWeb

“Le montagne custodiscono un patrimonio UNESCO e rurale che offre un potenziale inesplorato per un turismo sostenibile guidato dall’imprenditorialità. Questo seminario esplora la “Win-Win Heritage Experience”, un modello di successo applicato in destinazioni UNESCO globali e italiane, che coinvolge 3.000 imprenditori. Il modello promuove il turismo esperienziale integrando industrie culturali e creative, potenziando le attività commerciali locali (cibo, moda, artigianato, agricoltura) attraverso reti volontarie pubblico-private”. E’ quanto si legge in una nota UNIMONT.

INTRODUZIONE

Anna Giorgi – Responsabile del Centro UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano

ORATORE

Monica Basile – Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sul turismo

DISCUSSIONE e DOMANDE E RISPOSTE

CONCLUSIONE

PUNTI CHIAVE:

Come si possono applicare strategie economiche per sostenere un turismo sostenibile legato all’imprenditorialità? Quale ruolo svolgono i diversi attori interessati nel promuovere il turismo durante tutto l’anno e lo sviluppo economico locale? In che modo è possibile sviluppare un turismo sostenibile senza costi aggiuntivi attraverso partnership vantaggiose per tutti?

