Turismo sostenibile e sviluppo rurale, domenica 9 marzo importante incontro al Futura Expo di Brescia

MeteoWeb

L’Europa si trova di fronte a sfide e opportunità crescenti nel campo della sostenibilità. Il turismo, se integrato in modo attento alle strategie di sviluppo rurale, ha il potenziale per rivitalizzare le comunità, preservare il patrimonio culturale e generare nuove opportunità economiche. Tuttavia, affinché questo potenziale sia pienamente realizzato, è anche necessario fornire alle parti interessate le competenze e le conoscenze necessarie per crescere nel settore turistico in evoluzione.

Per approfondire questo tema Futura Expo organizza l’incontro “Turismo sostenibile e sviluppo rurale” che si svolgerà domenica 9 marzo alle ore 13.00 presso la NEXT GEN ARENA e che coinvolgerà Klaus Ehrlich, Segretario Generale di Ruraltour-European Federation of Rural Tourism, Patricia Martinez Saez, Policy Adivisor – Rural Pact, Eugenio Massetti, Presidente di Visit Brescia e Anna Giorgi, responsabile del polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano.

Questa tavola rotonda esplorerà come le iniziative europee stanno affrontando questi temi interconnessi: promuovere il turismo sostenibile, stimolare la crescita economica nelle zone rurali e fornire alle popolazioni locali le competenze necessarie per avere successo in un mercato in continua evoluzione. Più in particolare, esamineremo il patto rurale, il percorso di transizione per il turismo e il patto per le competenze.

Attraverso queste presentazioni, si intende esplorare come l’Europa sta sfruttando le sue risorse rurali uniche e le iniziative di sviluppo delle competenze per creare ecosistemi turistici resilienti e inclusivi. Ci concentreremo anche sulle rispettive comunità e piattaforme online, e sul ruolo vitale della collaborazione tra governi, parti interessate locali e istituzioni educative nel raggiungimento di questi obiettivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.